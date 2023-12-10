Названо знаки зодіаку із 'золотим серцем': вони дуже добрі

Деякі люди дуже доброзичливі та буквально випромінюють позитивну енергетику. Вони уникають будь-яких суперечок і завжди готові прийти на допомогу тим, хто потребує. За словами астрологів, йдеться про Тельців, Козерогів та Близнят.

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Телець

Вперті Тільці прагнуть досягти своїх цілей – якщо не зараз, то трохи згодом чи в іншій сфері. Вони проявляють багато терпіння, що є цінним у контактах з іншими людьми. Уродженців знаку не цікавлять дрібниці. Вони з посмішкою відмахуються від суперечок, що часто виводить їхнього "противника" з рівноваги, змушуючи втрачати позиції.

Тельці також мають вроджену емпатію. Вони здатні розуміти багато емоцій і швидше протягнуть комусь руку допомоги, ніж принизять.

Козоріг

Козорогам важко заводити нових друзів. Це їх трохи напружує, і іноді вони воліють надати комусь іншому право голосу. Тому вони також можуть бути наївними. Уродженці знаку люблять гармонію, тому для її досягнення у різних сферах свого життя можуть багатьом жертвувати та йти на компроміс.

Вони втомилися від змов та інтриг – Козероги любить займати чітку позицію у контактах із оточуючими. Тому шукатимуть таких же щирих та спокійних людей, як самі.

Близнюки

Близнюки за вдачею веселі і безтурботні, вони люблять заводити нових друзів. Уродженці знаку відкриті, радісні, веселі – вони душа вечірки! Їх турбують хороші контакти з оточуючими, а сварки роблять їх сумними та напруженими.

Близнюки дуже переживають через близьких. Тому вони часто можуть закінчити суперечку жартом або зробити вигляд, що нічого не сталося.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.