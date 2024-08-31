Названо знаки зодіаку з найкоротшою тривалістю життя

Спосіб життя великою мірою впливає на те, буде людина довгожителем чи ні. Але астрологи стверджують, що не менш важливою є дата народження. За словами астрологів, прожити найменше можуть Близнюки, Риби та Стрільці.

Близнюки

Комунікабельні Близнюки дуже допитливі, що штовхає їх часом на імпульсивні та ризиковані вчинки. Їхнє ненаситне бажання все дослідити і скрізь брати участь може призвести до неприємностей та небезпечних ситуацій. Саме тому астрологи прогнозують Близнюкам одну з найкоротших тривалостей життя.

Риби

Мрійливі Риби люблять тікати від реальності у своїх думках і можуть не помітити небезпеку, що наближається. Більше того, через свою чутливість вони схильні до різних хвороб, тому представникам цього знаку зодіаку також пророкують одну з найкоротших тривалостей життя.

Стрілець

Стрільці, які відомі як шукачі пригод, люблять досліджувати світ, особливо його "темний" бік. Уродженці знаку обожнюють адреналін та беруть участь у ризикованих пригодах. Саме тому астрологи не пророкують Стрільцям довге життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.