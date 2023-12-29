Названо знаки зодіаку, які мають талант наживати ворогів: ось хто у списку

Неможливо, щоб ми подобалися всім, але в деяких людей більше ворогів, ніж в інших. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. До списку тих, хто найчастіше легко наживає ворогів, потрапили Овни, Скорпіони, Близнюки та Леви.

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Овен

Перше місце у списку займає Овен зі своїм вибуховим характером. Він завжди говорить те, що думає, чим часто злить інших. Людину цього знаку зодіаку не турбують умовності. Овен прямолінійний – гостра язик і схильність домагатися свого наживають йому безліч ворогів.

Скорпіон

Друга позиція належить Скорпіонові, який міг би написати книгу про мистецтво наживати ворогів. Цей знак зодіаку має дуже непростий характер. Він надчутливий до себе, і його дуже легко образити. А коли Скорпіонові боляче, він може бути нещадний. Уродженці знаку також мстиві та болісно ревниві.

Близнюки

Замикають трійку лідерів Близнюки, які через свій характер не мають великої популярності. Їхня схильність порушувати обіцянки та забувати про зобов'язання змушує людей їх не любити. Якщо додати вроджений егоїзм та лихослів'я, то ми маємо готовий рецепт, як нажити ворогів

Лев

У кого ще багато ворогів? Звичайно, у Лева, що викликає у оточуючих захоплення та заздрість. Його успіх може спровокувати у людей почуття образи чи страху. Звичайно, сам він нічого поганого не робить і до інших гірше не ставиться. Навпаки, він є надзвичайно чесним і справедливим, але це не заважає ворогам його ненавидіти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.