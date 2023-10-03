Названо знаки зодіаку, яким дуже пощастить у жовтні: на них чекає любов і багатство

Більшість мільйонерів народилися під знаками Лева, Тельця та Терезів. Однак, на думку астрологів, прихильність зірок може змінюватись в залежності від місяця. Ось, кому пощастить у жовтні – і йдеться не лише про гроші, а й про кохання.

Риби

У Риб шанс змінити своє життя з'явиться наприкінці жовтня. Може, уродженці знаку зустрінуть справжнє кохання на вечірці на честь Хеллоуїна чи в нічному клубі? Зверніть увагу на всіх гостей, можливо, ви пропустили когось важливого. Будьте відкриті і не намагайтеся прикидатися тим, ким ви не є, і тоді все точно вийде.

Стрілець

Стрілець у стосунках знову буде щасливим. Партнер, який раніше здавався байдужим, вирішить боротися за майбутнє союзу. Самотні жінки-Стрільці заведуть багатообіцяюче знайомство в інтернеті – але їм слід бути пильними, не всі на сайтах знайомств є тими, за кого за себе видають. Жовтень буде сприятливий для романтичних вечерь та прогулянок. У фінансовому плані це гарний час для гри у лотерею.

Близнюки

В останні місяці доля не шкодувала Близнюків, але тепер ситуація зміниться. Вигідне розташування зірок принесе їм нову, привабливу пропозицію по роботі. У людей у боргах з'явиться можливість сплатити всі заборгованості, а Близнюки, які досі економили кожну копійку, зможуть дозволити собі більше наступного місяця. Вони отримають велику суму.

Лев

Леви можуть розраховувати на додаткові грошові вливання у жовтні. Давно заплановане рішення виявиться успішним, і начальник вирішить, що уродженці знаку заслужили на підвищення по службі. Перед ними відкриються нові можливості, але потрібно бути готовими до того, що працювати доведеться багато.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.