Названо знаки зодіаку, які живуть у токсичних стосунках, бо бояться самотності

Токсичні стосунки не приносять радості партнерам, але все ж таки страх їх розірвати може бути дуже сильним. За словами астрологів, бояться самотності так, що воліють страждати у стосунках, Терези, Скорпіони та Овни. Читайте детальніше!

Терези

Чутливі Терези сприймають розрив як велику трагедію у своєму житті. Уродженці знаку не схильні помічати тривожних сигналів у стосунках, оскільки зазвичай усі ідеалізують. Їм може знадобитися багато часу, щоб вирішити, чи варто закінчувати стосунки, навіть якщо вони вже на межі катастрофи. І вони ніколи не впевнені у своєму виборі.

Скорпіон

Скорпіони дуже рідко свідомо вступають у токсичні стосункм, проте якщо й закохуються, то надовго. А потім їм вкрай важко розлучитися з коханою людиною, незважаючи на те, що вона їх зрадила. Якщо Скорпіони вирішили припинити стосунки, їм доведеться визнати, що вони помилилися у виборі партнера. І це другий камінь спотикання, адже представникам цього знаку нелегко визнавати свої помилки.

Овен

Овни дуже прагматичні, але часто вплутуються у стосунки з токсичним партнером. Хоча вони раціонально розуміють, що це може виявитися болісним досвідом, такі вперті, що не готові це визнати. У таких випадках Овни дивляться на те, що відбувається через "рожеві окуляри", оскільки впевнені, що бути у стосунках, хоч би якими вони були, краще, ніж бути без них.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.