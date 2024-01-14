Названо знаки зодіаку, які створюють безлад навколо себе: можуть зробити життя нестерпним

Деякі люди можуть у найкоротші терміни вивести оточуючих із рівноваги через те, що зовсім не дотримуються порядку. Крім того, вони досить егоїстичні та думають виключно про свої інтереси. За словами астрологів, йдеться про Близнюків, Скорпіонів, Стрільців.

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Близнюки

Справа не тільки в тому, що Близнюки створюють проблеми, наприклад, шумлячи ночами або залишаючи після себе безлад. Вони чудові маніпулятори. Ви навіть не помітите, як уродженці знаку обведуть вас довкола пальця, використавши у своїх інтересах. Але… з ними не поскаржитеся на нудьгу, Близнюки завжди знайдуть розваги.

Скорпіон

Скорпіон сповнений пристрасті, тому його життя може бути сповнене драматизмом. Він просто емоційний і страждає від перепадів настрою, через що часто сам провокує конфлікти. Крім того, він створює творчий хаос навколо себе, що може особливо злити перфекціоністів.

Стрілець

Стрілець енергійний, працює у своєму темпі, наполегливо йдучи до цілей, але зовсім не приділяє уваги регулярному прибиранню. Уродженці знаку завжди знайдуть справи цікавіші, ніж наведення порядку. Більше того, вони дуже спонтанні, чим можуть збентежити кого завгодно – буквально за пару годин Стрільці здатні кардинально змінити плани та вирушити в дорогу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.