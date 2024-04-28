Названо знаки зодіаку, які постійно закохуються 'не в тих людей'

Деякі люди схильні закохуватись у партнерів, які їх не цінують. За словами астрологів, найчастіше з розбитим серцем залишаються Раки, Леви, Водолії та Риби. Ось у чому причина!

Рак

Емоційні та чутливі Раки притягують до себе як магніт дуже стриманих людей. Ті здатні зруйнувати світ уродженців знаку за лічені хвилини своєю байдужістю та холодом. Крім того, Раки мають гостру потребу піклуватися про інших, що часто змушує їх вплутуватися в токсичні стосунки.

Лев

Леви люблять бути в центрі уваги, але це може їм дорого коштувати. Вони закохаються в людей, які не можуть задовольнити їхні справжні емоційні потреби, а лише є яскравим доповненням до них. Такі стосунки зазвичай недовгострокові – і закінчується все бурхливими скандалами.

Водолій

Волелюбні Водолії відомі своєю нестандартністю. Вони часто закохуються в людей, які не готові до тривалих стосунків, і це здатне розбити їм серце. Уродженці знаку дивляться на світ у рожевих окулярах, і зіткнення з жорстокою реальністю може виявитися для них дуже болючим.

Риби

Романтичні Риби звикли бачити в людях найкраще, що може змусити їх закохатися на тих, хто не оцінить високих почуттів. Їхня схильність ідеалізувати інших може призвести до глибоких емоційних потрясінь. Риби дуже болісно переживають розрив і навіть можуть впасти у тривалу депресію.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.