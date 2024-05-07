Названо знаки зодіаку, які ніколи не пробачать зраду партнера

Деякі ставляться до зрад філософськи, для інших вірність – найважливіше, і вони точно не пробачать зради партнера. За словами астрологів, зрада обранця чи обраниці стане точкою у стосунках, у яких перебувають Раки, Водолії, Козороги.

Рак

Відповідальні Раки цінують стабільність та порядок. Для уродженців знаку будинок – їхня фортеця, а сім'я найважливіша. Зрада партнера стане для них болючим ударом, після якого продовжувати стосунки неможливо. У такий момент злагоджений і старанно продуманий світ Раків починає руйнуватися. Вони не дадуть другого шансу.

Водолій

Незалежні і волелюбні Водолії обожнюють пригоди і нові враження, але коли справа доходить до стосунків, все інакше. Уродженці знаку вважають, що вірність дуже важлива, інакше сенсу у союзі немає зовсім. Якщо вони дізнаються про зраду, влаштують скандал, а потім розірвуть усі зв'язки.

Козоріг

Для Козорогів дуже важливі стосунки та сім'я. Якщо вони одружуються, то вірять, що це на все життя. Уродженці знаку зберігають вірність партнеру і піклуються про нього, розраховуючи на такі кроки у відповідь. Зрада для них неприпустима. Козороги не прощають подібних речей і розірвуть стосунки, попри все.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.