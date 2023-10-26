Названо знаки зодіаку, які не хочуть мати дітей: виховання – це не їхнє покликання

З віком уникнути питання "коли в тебе будуть діти" стає дедалі складніше? Це особисте питання може дратувати, ображати чи навіть викликати дискомфорт. Особливо це стосується знаків зодіаку, які не поспішають створювати сім'ю. Вони щасливі, живучи для себе, і прийняли усвідомлене рішення, що не хочуть дітей або покладаються на долю.

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Знаки зодіаку, які найменше замислюються про батьківство, відомі своїм повним пригод життям та авантюрним духом. За словами астрологів, йдеться про Близнюків, Левів та Стрільців

Близнюки

У Близнюків цікаве та насичене життя. Графік цього повітряного знаку тріщить по швах від зустрічей, вечірок та розваг. Планування сім'ї – це не те, чому Близнюки приділятимуть багато часу. Підтримка яскравого життя для них – це робота на повний день. Проведення вільного часу з друзями здається Близнюкам привабливішим, ніж догляд за дітьми вдома.

Лев

Лев хоче прожити своє життя спонтанно. Його лякає відповідальність і думка про те, що кожен день виглядатиме однаково. Коли він має дітей, він чудовий батько або мати, але спочатку йому це дається важко. Думка про зміну підгузків і годування дитини вночі замість сну збиває з пантелику. Цей знак зодіаку вогню вважає себе дорослою дитиною. Він відкладатиме створення сім'ї якомога довше.

Стрілець

Ніхто не любить пригод більше, ніж Стрілець. Жадібний до незвичайних вражень вогненний знак хоче подорожувати по всьому світу. На жаль, це не так просто, коли потрібно взяти з собою у подорож маленьку дитину. Будучи любителем гострих відчуттів, Стрілець тікатиме від сімейних справ і того, о пов'язано з вихованням дітей. Хоча він сам не хоче мати дітей, його енергія притягує до нього малюків. Йому є що їм розповісти – Стрілець буде чудовою тіткою чи дядьком.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.