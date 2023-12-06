Названо знаки зодіаку, які можуть розбагатіти у 2024 році: ось хто у списку

Юпітер, відомий як планета процвітання, щастя та оптимізму, відіграє ключову роль в астрології. За словами фахівців із зірок, його розташування у 2024 році обіцяє великий успіх у фінансовій сфері для Тельців, Дів та Козерогів – земних знаків, які від природи практичні та стабільні.

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Телець

Телець, як знак землі, здатний ефективно створювати та накопичувати ресурси. 2024 року, коли Юпітер буде в його знаку, настане час справжнього процвітання. Уродженці знаку можуть зробити кар'єрний ривок або зважитися на створення власного бізнесу, що збільшить їхні доходи в рази. Проте Тельцям варто частіше дослухатися своєї інтуїції, щоб уникнути ризиків.

Діва

Діви можуть ухвалити рішення про зміну роботи на більш високооплачувану – і це надасть їм сил та мотивації рухатися далі. Уродженці знаку можуть підкорити висоти, про які раніше мріяли. Перфекціонізм Дів дозволить їм отримати бажаний результат у швидкі терміни, що може викликати заздрість в інших. Тож варто бути обережнішими з недоброзичливцями.

Козеріг

Козероги, відомі своєю амбітністю та працьовитістю, зможуть побачити результати своїх старань. Уродженці знаку обіймуть керівну посаду, якої давно прагнули. І хоча роботи буде багато, дохід точно потішить. Козероги вже незабаром дозволять собі покупку, яку довго відкладали на потім. Удача буде на їхньому боці, так що їм можна ризикувати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.