Названо знаки зодіаку, дружба між якими може перерости у кохання

Між дружбою та любов'ю може бути прірва, але далеко не завжди, стверджують астрологи. За їх словами, така трансформація стосунків є нормальною для деяких уродженців зодіакального кола. Читайте, хто у списку!

Телець та Рак

У Тельців і Раків сумісність ґрунтується на їх потребі у стабільності та безпеці. Уродженці цих знаків швидко стають друзями, адже мають схожі цінності у житті. Це дозволяє гармонійно вибудувати стосунки. Тельці та Раки цінують сім'ю та дім, що робить їх ідеальними партнерами. Практичність Тельців та емоційність Раків створюють збалансовані стосунки, в яких обидва знаки можуть зростати.

Близнюки та Терези

Близнюки та Терези дуже комунікабельні та насолоджуються довгими розмовами. Зазвичай дружба уродженців знаків емоційна, динамічна і сповнена пригод. Коли вона переростає у кохання, "іскра" у стосунки не згасає навіть із роками. Обидва знаки люблять громадську діяльність, часто виступають на публіці та допомагають один одному, що стає запорукою гармонії у союзі.

Лев та Стрілець

Активних та життєрадісних Левів та Стрільців поєднує пристрасть до пригод. Уродженці знаків шукають нових емоцій, люблять пізнавати все нове та легко заводять знайомства. Вони мотивують один одного та надихають на підкорення вершин. У міру того, як дружба Левів та Стрільців переростає у кохання, між ними формуються міцні та пристрасні стосунки.

Водолій та Риби

Оригінальні Водолії та емоційні Риби мають глибокий інтелектуальний зв'язок. Уродженці знаків стають друзями завдяки взаємній підтримці та розумінню. Разом вони створюють пару, в якій обидва знаки розвиваються духовно. Водночас Водолії та Риби можуть підкорити найбільші висоти, адже не бояться жодних перешкод.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.