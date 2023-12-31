Названо знаки зодіаку, для яких початок року буде особливо вдалим: мрії збудуться

Новий рік 2024 принесе особливі новини для трьох уродженців зодіакального кола, яких сміливо можна назвати головними улюбленцями удачі. Січень подарує їм унікальний шанс здійснити мрії, який не можна упускати. У списку – Стрільці, Козероги та Тельці.

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Стрілець

Стрілець почне новий рік повним сил і мотивації підкорити найсміливіші вершини. Нарешті, уродженці знаку поставлять собі важливі питання: "Де я насправді хочу бути? і "Що я хочу зробити?" - і відповідь напрошується сама собою. Це чудовий час, щоб будувати довгострокові плани та інвестувати в мрії, які завжди здавались занадто далекими.

Козеріг

Козеріг розпочне новий рік дуже добре! Останні кілька місяців були досить напруженими, але в січні цей знак нарешті може пожинати плоди своєї важкої праці. У нього все буде добре і на роботі, і в особистому житті. У новому році Козеріг зустріне людей, які підтримають його на шляху до здійснення мрії. Єдине, що йому залишилося зробити зараз, це скористатися можливостями, які піднесе йому доля.

Телець

Для Тельців новий рік стане низкою успіхів. Як і більшість земних знаків, він провів останні кілька місяців у бігах, постійно борючись за себе, але в січні на нього чекає багато дивовижних подій. З'явиться можливість подорожувати, якою йому обов'язково варто скористатися. У січні Телець зосередиться на реалізації нових завдань. Як далеко вони зайдуть, знають лише уродженці знаку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.