Названо три знаки зодіаку, у яких найбільше комплексів: вони ніколи не задоволені собою

Деякі люди здаються впевненими, але насправді приховують низьку самооцінку. Через критичний підхід до себе їм не вдається жити повноцінно, адже вони ніколи не задоволені собою. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Найбільше комплексів у Раків, Терезів та Риб.

Рак

Рак зазвичай не скаржиться на долю, всіляко приховуючи невдоволення собою. Це знак зодіаку, надзвичайно чутливий до чужої думки, який запам'ятовує негативні слова про себе на все життя. Раки мають комплекси не тільки з приводу своєї зовнішності, а й щодо своїх досягнень і можливостей. Достатньо торкнутися чутливої теми у розмові – і вони відреагують образою.

Терези

Терези зазвичай ніжні, спокійні та веселі люди, але в глибині душі вони дуже невпевнені в собі. Уродженці знаку не вірять у свої переваги, таланти та вплив. Майже кожна маленька невдача їх зупиняє. Невпевненість у собі та тривога заважають їм боротися за своє щастя. Якщо вони здадуться, можуть опинитися у складних ситуаціях.

Риби

Риби – знак зодіаку, у якого найбільше комплексів. Уроджена чутливість призводить до того, що найменший негативний коментар стає життєвою проблемою. Комплекси позбавляють Риб радості та безпосередності. Через них вони постійно зменшують свої успіхи та досягнення. Вони практично ніколи не задоволені собою, що відбивається на їхньому соціальному, любовному та професійному житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.