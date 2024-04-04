Названо три знаки зодіаку серед жінок, які живуть найдовше: ось у чому секрет

Деякі жінки мають більше шансів на довголіття. За словами астрологів, дожити до глибокої старості можуть Овни, Діви та Козороги. Ось у чому секрет!

Овен

Жінка Овен цінує здоровий спосіб життя. Вона не лише любить спорт, а й правильно харчується. Уродженки знаку розумні та обережні: подумають як мінімум двічі, перш ніж зробити щось небезпечне. Їх виділяє рішучість подолати всі життєві перешкоди, зокрема захворювання. Жінки-Овни доживають у середньому до 79 років.

Діва

На тривалість життя жінок-Дів у першу чергу впливає їхня хороша організованість. У жодного іншого знаку немає такого спланованого дня. Завдяки цьому Діви уникають великої кількості стресів, пов'язаних із нездатністю щось зробити вчасно чи незнанням, що робити.

Діви також цінують фізичну активність. Завдяки їй вони не лише продовжують життя, а й довше зберігають молодий вигляд. З цієї причини жінки-Діви в середньому доживають до 81 року.

Козоріг

Жінки-Козороги дуже дбають про своє здоров'я. Регулярні перевірки у лікаря – це правило для них. Вони вважають, що швидка реакція дасть їм більше шансів на одужання, і вони мають рацію. Їхня кухня сповнена лікарських трав та здорової їжі, яка є важливою для організму та його довголіття. Такий підхід до життя означає, що жінки, народжені під знаком Козорога, живуть у середньому до 80 років.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.