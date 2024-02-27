Названо три знаки зодіаку з найблагороднішою душею: вони відзначені згори

Астрологи стверджують, що деякі знаки зодіаку мають по-справжньому благородну душу. У списку – Овни, Діви та Водолії. Читайте детальніше!

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Овен

Овен приховує надзвичайно великі секрети та унікальну силу, про існування якої він чи вона не завжди підозрює. Все вказує на те, що в попередньому втіленні він все своє життя присвятив певній справі, яка виявилася доленосною для людства. Можна припустити, що Овен у минулому був видатним вченим. Він зробив революційне відкриття, що змінило життя багатьох людей.

Діва

У Діви благородна душа, що випромінює неповторне сяйво. За такий стан речей відповідальні духовне минуле та дії, вчинені у попередньому втіленні. На думку зірок, Діва заступилася за пригноблених і понесла за це страшне покарання.

Водолій

Водолій має унікальну душу, здатну вступати в діалог з небесними силами. Це означає, що, незалежно від обставин, він захищений невидимим щитом і злі сили не здатні йому нашкодити. Як вказали астрологи, у попередньому втіленні Водолій хоробро бився, захищаючи важливі цінності та ідеали. Він виявив винятковий героїзм і саме тому його душа досі відрізняється шляхетністю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.