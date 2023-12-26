Названо три знаки зодіаку, на які чекає прорив наприкінці року: багато зміниться

Останній тиждень грудня принесе великі зміни трьом знакам зодіаку – їхнє життя може розвернутися на 180 градусів. За словами астрологів, у списку Козероги, Овни та Леви. Ось що на них чекає!

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Козоріг

У житті організованого Козорога ось-ось станеться прорив. Йдеться про особисті питання. Щось зміниться та викличе великий переполох. Кінець року – найгірший час для подібних справ, але доля буває сліпа і не вибирає. Зберігайте холоднокровність (як завжди), і ви вийдете переможцем. Мабуть, стріла Купідона вразить вас, але це ще не все. Грядуть зміни на роботі.

Овен

Важливі новини також чекають на Овнів. Цього разу це буде величезна можливість із ще більшим ризиком. Можна багато виграти, але можна багато втратити. І часу на ухвалення рішення буде не так багато. Вам доведеться покластися на свою інтуїцію та удачу. Або ви досягнете успіху, або зазнаєте невдачі. Все вирішить ваш настрій та готовність боротися за результат.

Лев

Кінець року зробить Леву сюрприз. Зірки повідомляють про ускладнення у любовній сфері. Хтось може раптово з'явитися у вашому житті та все зіпсувати. Адже, як кажуть, старе кохання не іржавіє. Це буде непростий тиждень, але, можливо, він допоможе вам розібратися у всьому. У питаннях фінансів все виявиться веселіше – Леви отримають велику суму на рахунок та зможуть побалувати себе подарунком.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.