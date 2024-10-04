Названо три знаки зодіаку, яких переслідуватимуть нещастя у жовтні

Жовтень 2024 року виявиться непростим часом для трьох уродженців зодіакального кола, яких переслідуватимуть нещастя. За словами астрологів, у списку Овни, Леви та Скорпіони. Читайте детальніше!

Овен

Невезіння спіткає Овнів у жовтні, перш за все, у професійній сфері. Уродженцям знаку треба буде виконати складний проєкт, з яким вони не зможуть упоратися. Незважаючи на всі зусилля та наполегливу працю, очікуваних результатів це не принесе. Овни можуть опинитися межі звільнення, також можливі конфлікти з близькими.

Лев

Левам у жовтні не пощастить у фінансах. У другий місяць осені буде багатим на несподівані витрати – ви втратите чимало грошей. Уродженцям знаку доведеться затягнути пояс та відмовити собі у багатьох задоволеннях. Хоча це буде нелегко, уникайте запозичень в інших.

Скорпіон

У жовтні на Скорпіонів чекають невдачі в серцевих справах. Місяць розпочнеться з дуже поганої події – розставання. Вина буде не ваша, а кінець стосунків відбудеться у дійсно поганій та бурхливій атмосфері. Однак незабаром на вашому шляху з'явиться людина, гідна вашої уваги. На жаль, через горе і розбите серце ви не помітите цього досить рано, а через деякий час буде занадто пізно. Наберіться терпіння і дозвольте собі відпочити від побачень та нових стосунків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.