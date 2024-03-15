Названо три знаки зодіаку, які викликають заздрість у інших: їх любить удача

Деякі люди постійно викликають почуття заздрості в інших – здається, що удача не залишає їх ні на мить, а гроші самі йдуть до рук. Більше того, таланить їм і в особистому житті. За словами астрологів, йдеться про Овнів, Стрільців та Козорогів.

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Овен

Овен сповнений пристрасті, енергії та амбіцій. Практично у кожній сфері роботи чи хобі він прагне виконати певний план і досягти успіху. Така поведінка записана зірками. Овни викликають заздрість оточуючих через свою рішучість. Їхня самовпевненість та святкування перемог ще більше дратують.

Стрілець

Стрілець може багато зробити заради своєї мети. Однак його харизма заснована на знаннях та вміннях. Коли він іде життям з гордо піднятою головою, викликає заздрість інших людей. Не один заздрісний друг заглядає в кишені цього знаку зодіаку і з підозрою дивиться на його успіхи. Винахідливість Стрільця може навіть викликати ворожість.

Козоріг

Козеріг живе в основному роботою, будуючи добробут та забезпечуючи майбутнє. Рішучість та сумлінність цього знаку зодіаку викликають недовіру у оточуючих. Успіх Козорога викликає заздрість навіть серед близьких та друзів. Хоч цей знак зодіаку і не приховує, як він досяг свого, проста формула праці та численні жертви не переконують заздрісників.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.