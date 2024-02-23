Названо три знаки зодіаку, які обирають компанію тварин, а не людей

Деякі віддають перевагу тваринам і частіше вибирають компанію домашніх улюбленців, ніж друзів. За словами астрологів, йдеться про Раків, Дів та Риб. Читайте детальніше!

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Рак

Рак любить тварин всім серцем і часто відчуває, що обирає їх компанію, а не людей, йому подобається проводити з ними час. В оточенні домашніх вихованців у нього зникає нервозність і хаотичність у діях: натура домосіда сприяє цьому. Рак любить проводити час з кішками та собаками на зручному дивані.

Діва

Діва неохоче заводить тварин, адже бачить у них джерело шерсті та безладу. Однак, коли вона оточує себе тваринами, перетворюється на дуже люблячу людину. Діва навіть не приховує, що воліє тварин людям. Вона дуже добре розуміє домашніх вихованців і відмінно їх дресирує та навчає. Домашні тварини допомагають їй знизити стрес та висловити глибокі почуття.

Риби

Риби у компанії тварин можуть нарешті розслабитися та заспокоїти свої емоції. Разом із собакою, кішкою і навіть черепахою вони нарешті відмовляються від своєї сором'язливості. Риби можуть зізнатися улюбленцям у своїх почуттях і розповісти свої найпотаємніші таємниці. Риби можуть дозволити собі широкі жести, коли на карту поставлено благополуччя їхнього вихованця. Серед уродженців цього знаку багато активістів та захисників прав тварин.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.