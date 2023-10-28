Названо три знаки зодіаку, які дуже люблять поспати: ранок для них – важкий час

Зазвичай людині слід спати 8 годин на добу, щоб відпочити. Проте три знаки зодіаку можуть провести у ліжку цілий день. Вони люблять подрімати вдень і воліли б ніколи не заводити будильник. За словами астрологів, до списку потрапили Раки, Риби та Терези.

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Рак ставиться до сну як до втечі від реальності

Раки за своєю природою чутливі та емоційні. Вони зазвичай все переживають дуже важко, тому втомлюються як морально, так й фізично. Їх сон – це спосіб зняти стрес. Коли їм сумно або вони не можуть з чимось упоратися, вони подрімають. Якщо вони сплять лише кілька годин уночі, відволікатимуться і дратуватимуться протягом дня. Єдине, про що вони мріятимуть – це відпочинок у теплій, зручній постелі.

Для Риб сон – їхнє друге ім'я

Риби – справжні мрійники. Вони люблять створювати в голові різні сценарії та аналізувати все, що сталося того чи іншого дня. Уродженці знаку швидко втомлюються від повсякденних обов'язків, тому відразу після приходу з роботи вважають за краще подрімати. Риби готові відмовитися від громадських заходів, бо для них важливіше виспатися. Якщо вони не відповідають на ваші повідомлення та телефонні дзвінки, можете бути впевнені, що вони просто сплять.

Терези завжди знайдуть час для відпочинку

Терези зазвичай дуже дбають про те, щоб виспатися. Вони можуть все спланувати так, щоб опинитись у ліжку та проспати 8 годин. Вони мають чіткий розпорядок дня, і уродженці знаку не можуть собі уявити, щоб не спати всю ніч. Для Терезів сон – найкращий вид відпочинку. Вони можуть працювати на повну потужність протягом дня, але ніч – час спокою. Перед сном вони люблять розслабитись, наприклад, прийнявши гарячу ванну.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.