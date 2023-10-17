Названо три знаки зодіаку, які ненавидять прибирання: у них завжди знайдуться справи важливіші

Не всі люблять прибирання – це робота, якій, здається, немає кінця, тому що пил збирається вічно, а брудні чашки та тарілки з'являються одна за одною. Однак є знаки зодіаку, для яких підтримання порядку є справою честі, а є ті, що ігнорують бруд. Читайте, хто потрапив до списку тих, хто терпіти не може наводити лад у будинку.

Овен

Овни належать до найактивніших і найдинамічніших знаків зодіаку. Їх рідко можна зустріти вдома, тому що вони завжди кудись поспішають, займаючись безліччю справ найвищої важливості – принаймні на їхню власну думку.

Уродженці знаку приходять додому тільки для того, щоб подрімати, а, як відомо, у темряві бруд менше турбує. Овни також досить безтурботні, тому безлад їх зовсім не турбує. Навпаки! Вони стверджують, що коли нарешті приберуть, більше нічого не зможуть знайти, тож... навіщо щось робити?

Близнюки

У цьому випадку ситуація трохи інша. Близнюки цінують порядок, запах чистоти та свіжоприбрану квартиру, але тільки в тому випадку, якщо важку роботу виконує хтось інший. Представники цього знаку вважають, що вони створені для більш високих цілей, ніж робота з пилососом. У них багато справ на думці, великі плани, а часто й таланти, на яких вони вважають за краще зосередити всю свою увагу.

При такому ставленні не дивно, що хмари пилу та плісняви не впадають у вічі. Близнюки належать до людей, які найчастіше користуються послугами клінінгових компаній.

Риби

Художні душі, подібні до Риб, рідко звертають увагу на стан своєї квартири. Їм подобається творчий хаос, бо в такому просторі вони почуваються краще. Якщо вони ще й займаються якоюсь творчою професією, то не дивно, що вони активно підтримують розвиток загального безладу – довкола валяються брудні кисті, списані аркуші паперу та інші матеріали, необхідні для виконання численних проєктів.

Риби настільки відірвані від світу, що їм важко зорієнтуватись – їм часто потрібна дружня допомога чи просто хтось, хто їх сильно струсне. Далі справи на якийсь час налагоджуються, але Рибам ніколи не вдається підтримувати порядок надовго. Вони надто легковажні за вдачею.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.