Названо три знаки зодіаку, які не боротимуться за стосунки

Деякі не готові докладати зусиль для збереження стосунків, і навіть найменші конфлікти можуть стати для них приводом для розлучення. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Найчастіше розлучаються Леви, Скорпіони та Водолії. Ось у чому причина!

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Лев

Лев швидко звикає до стосунків, і йому стає нудно. Він не може залишатися у шлюбі довго. Після того, як метелики у животі трохи стихнуть, уродженці знаку починають шукати гострі відчуття. У Левів владний характер, що часто призводить до серйозних сварок. Це може загострити стосунки, з яких Лев потім захоче вийти.

Скорпіон

На жаль, Скорпіон не дуже добре вміє протистояти спокусі, тому, ймовірно, колись у житті він розлучиться. Йому швидко набридає одноманітність, він завжди шукає пригод. Більше того, Скорпіон не тільки заповзятливий, але також може бути дуже ревнивим та власним, що може відштовхувати його партнера. Розлучення практично гарантоване.

Водолій

Водолій не любить правил і хоче жити так, як вибирає сам. Йому потрібен партнер, який надихатиме його, допомагатиме і не стримуватиме творчі і часом трохи дивні ідеї. Якщо стосунки стануть надто поверхневими або його партнер буде надто зайнятий, він негайно розлучиться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.