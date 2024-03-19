Названо три знаки зодіаку, для яких наближається чарівний період кохання

Для трьох знаків зодіаку наближається чарівний період кохання, який триватиме до 5 квітня. У самотніх з'явиться можливість зустріти свою другу половину. Прочитайте та дізнайтеся, чи потрапили ви до числа щасливчиків!

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Риби

Оскільки Венера тепер з'єднується з Нептуном у Рибах, Риби привернуть набагато більше уваги, ніж зазвичай. Уродженці знаку зараз особливо привабливі і тому мають більше шансів знайти кохання всього свого життя. У цей час любов Риб себе зростає і вдосконалюється, оскільки оточуючі відбивають любов, яка живе всередині них.

Діва

Кохання буквально постукає у двері до Діви. Цілком імовірно, що за цей час Всесвіт влаштує Діві ті зустрічі, які зроблять серце відкритим. Як тільки Діви почнуть давати волю течії життя, життя подарує можливість з кимось познайомитись.

Скорпіон

Венера в Рибах активує радість життя, насолоди, романтику, флірт і навіть бажання мати дітей. Скорпіон тепер хоче закохатися всім серцем і, напевно, отримає таку можливість. Самотні уродженці знаку можуть фліртувати зі значно більшою кількістю людей, ніж зазвичай. На обрії почнуть з'являтися потенційні партнери. Важливо зробити правильний вибір.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.