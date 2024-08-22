Названо найрозумніші знаки зодіаку: вони здатні на інновації та бачать людей наскрізь

Серед усіх уродженців зодіакального кола астрологи виділяють три, яких можна назвати найрозумнішими. Пощастило народитися з вражаючим IQ Водоліям, Ракам та Терезам. Читайте детальніше!

Водолій

Водолії – справжні аналітики, які можуть здатися тихими та замкнутими, але в їхній голові вирують нові ідеї. Уродженці знаку уважно спостерігають за довкіллям, аналізують та обробляють факти. Вони – блискучі винахідники, якими управляє Уран, планета розширеної свідомості, революції та крайніх індивідуалістів.

Рак

Раки вирізняються високим емоційним інтелектом. Їх вважають чуйними, чутливими та турботливими людьми, які вміють зчитувати емоції оточуючих. У житті Раки керуються насамперед серцем та інтуїцією, яка майже ніколи їх не розчаровує. Ними управляє Місяць, через що Раки здаються загадковими

Терези

Терези здатні досконально аналізувати поведінку та емоції людей. Їм подобається вчитися, збирати інформацію та отримувати максимально об'єктивну думку на тему. Мудрість дуже важлива для Терезів. Вони цінують інтелект більше ніж зовнішність. Терези досягають успіху у професіях, які вимагають взаємодії з людьми та обміну знаннями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.