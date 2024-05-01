Названо найспокійніших дітей за знаком зодіаку

Дата народження впливає на темперамент і характер людини, визначаючи те, як вона поводитиметься як у дитинстві, так і дорослому житті. За словами астрологів, Раки, Тельці та Діви відомі як найспокійніші діти в дитинстві.

Рак

Діти, народжені під знаком Рака, дуже спокійні, хоч і чутливі. Вони емоційно стабільні і не впадають в істерику, що помітно полегшує життя батькам. Раки з дитинства виявляють розуміння до почуттів інших, тому навряд чи влаштують конфлікт на майданчику чи вплутаються в бійку.

Телець

Діти, народжені під знаком Тельця, спокійні та врівноважені. Уродженці знаку з ранніх років здатні самостійно знайти собі заняття. У школі вони старанні учні, які уважно слухають вчителя та не хуліганять на перервах. Втім, вони можуть бути дуже впертими, хоча це проявляється у старшому віці.

Діва

Діти, народжені під знаком Діви, спокійні. Вони дослухаються до слів батьків і знають, що означає слово "ні". Уродженці знаку, як правило, не влаштовують істерик і схильні дотримуватися графіка активності та сну, який вибудований у сім'ї. Також Діви мають тенденцію бути дуже організованими – вони точно не забудуть, коли у них якісь гуртки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.