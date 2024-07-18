Названо найпривабливіші знаки зодіаку серед жінок: легко підкорюють чоловіків

Деякі жінки настільки чарівні, що можуть підкорити чоловіків з перших хвилин спілкування. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів, Левів та Терезів. Читайте детальніше!

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони часто є загадкою, яку неможливо розгадати. Такі жінки люблять оточувати себе ореолом таємниці та ніколи не розкажуть усіх своїх секретів. Вони, як водні знаки, надзвичайно чуттєві та привабливі, вміють читати емоції та наміри інших людей, рідко показуючи свої власні. Уродженки знаку легко знайомляться з людьми та вміють зацікавити їх собою.

Лев (22 липня – 22 серпня)

Жінки-Леви люблять увагу і можуть отримати її непомітно. Це їхній природний талант без особливих зусиль викликати захоплення інших. Вони сяють у компанії, але чоловіки мають бути обережними. Найчастіше жінки цього знаку насолоджуються чоловічою увагою, не даючи нікому реального шансу.

Терези (22 вересня – 22 жовтня)

Терези прагнуть рівноваги та гармонії. Вони намагаються забезпечити хорошу енергію та мир у своєму оточенні. Ця особливість може бути сприйнята позитивно, особливо чоловіками. Їхній вроджений такт і грація швидко підкорюють чоловіків. Терези люблять романтичні жести, і навіть невеликий подарунок може змусити їх поглянути на чоловіка по-іншому.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.