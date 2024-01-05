Названо найщасливіші дні у 2024 році для кожного знаку зодіаку: мають вирішальне значення

2024 рік принесе багато щасливих днів кожному знаку зодіаку – ці дати допоможуть реалізувати найсміливіші плани, почати життя з нового аркуша та забути про всі проблеми. За словами астрологів, рішення, прийняті в ці дні, матимуть доленосне значення.

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Овен

24 січня 2024 р. – середа.

9 березня 2024 р. – субота.

13 травня 2024 р. – понеділок.

1 серпня 2024 р. – четвер.

20 серпня 2024 р. – вівторок.

15 жовтня 2024 р. – неділя.

27 грудня 2024 р. – п'ятниця.

Телець

29 лютого 2024 р. – четвер.

10 квітня 2024 р. – середа.

26 травня 2024 р. – неділя.

2 липня 2024 р. – вівторок.

23 листопада 2024 р. – субота.

6 грудня 2024 р. – п'ятниця.

30 грудня 2024 р. – понеділок.

Близнюки

12 січня 2024 р. – п'ятниця.

26 березня 2024 р. – вівторок.

1 квітня 2024 р. – понеділок.

21 липня 2024 р. – неділя.

19 вересня 2024 р. – четвер

2 листопада 2024 р. – субота.

11 грудня 2024 р. – середа.

Рак

15 лютого 2024 р. – четвер.

31 березня 2024 р. – неділя.

22 квітня 2024 р. – понеділок.

27 квітня 2024 р. – субота.

4 вересня 2024 р. – вівторок.

9 жовтня 2024 р. – середа.

20 грудня 2024 р. – п'ятниця.

Лев

24 лютого 2024 р. – субота.

28 березня 2024 р. – четвер.

13 травня 2024 р. – понеділок.

21 червня 2024 р. – п'ятниця.

30 червня 2024 р. – неділя.

5 листопада 2024 р. – вівторок.

18 грудня 2024 р. – середа.

Діва

21 січня 2024 р. – неділя.

7 березня 2024 р. – четвер.

26 квітня 2024 р. – п'ятниця.

7 травня 2024 р. – вівторок.

18 травня 2024 р. – субота.

2 вересня 2024 р. – понеділок.

16 жовтня 2024 р. – середа.

Терези

10 березня 2024 р. – неділя.

10 квітня 2024 р. – середа.

24 червня 2024 р. – понеділок.

16 липня 2024 р. – вівторок.

31 серпня 2024 р. – субота.

29 листопада 2024 р. – п'ятниця.

12 грудня 2024 р. – четвер.

Скорпіон

31 січня 2024 р. – середа.

3 лютого 2024 р. – субота.

23 квітня 2024 р. – вівторок.

2 травня 2024 р. – четвер.

5 серпня 2024 р. – понеділок.

27 вересня 2024 р. – п'ятниця.

13 жовтня 2024 р. – неділя

Стрілець

19 січня 2024 р. – п'ятниця.

29 червня 2024 р. – субота.

30 червня 2024 р. – неділя.

12 вересня 2024 р. – четвер.

1 жовтня 2024 р. – вівторок.

6 листопада 2024 р. – середа.

23 грудня 2024 р. – понеділок.

Козеріг

15 січня 2024 р. – понеділок.

27 березня 2024 р. – середа.

3 травня 2024 р. – п'ятниця.

11 липня 2024 р. – четвер.

24 серпня 2024 р. – неділя.

23 листопада 2024 р. – субота.

14 грудня 2024 р. – вівторок.

Водолій

6 лютого 2024 р. – вівторок.

31 травня 2024 р. – п'ятниця.

15 червня 2024 р. – понеділок.

7 серпня 2024 р. – середа.

26 вересня 2024 р. – четвер.

28 грудня 2024 р. – понеділок.

29 грудня 2024 р. – неділя.

Риби

29 січня 2024 р. – понеділок.

16 лютого 2024 р. – п'ятниця.

3 квітня 2024 р. – середа.

24 серпня 2024 р. – субота.

3 вересня 2024 р. – вівторок.

31 жовтня 2024 р. – четвер.

8 грудня 2024 р. – неділя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.