Названо найщасливіші дні у 2024 році для кожного знаку зодіаку: мають вирішальне значення
2024 рік принесе багато щасливих днів кожному знаку зодіаку – ці дати допоможуть реалізувати найсміливіші плани, почати життя з нового аркуша та забути про всі проблеми. За словами астрологів, рішення, прийняті в ці дні, матимуть доленосне значення.
Овен
24 січня 2024 р. – середа.
9 березня 2024 р. – субота.
13 травня 2024 р. – понеділок.
1 серпня 2024 р. – четвер.
20 серпня 2024 р. – вівторок.
15 жовтня 2024 р. – неділя.
27 грудня 2024 р. – п'ятниця.
Телець
29 лютого 2024 р. – четвер.
10 квітня 2024 р. – середа.
26 травня 2024 р. – неділя.
2 липня 2024 р. – вівторок.
23 листопада 2024 р. – субота.
6 грудня 2024 р. – п'ятниця.
30 грудня 2024 р. – понеділок.
Близнюки
12 січня 2024 р. – п'ятниця.
26 березня 2024 р. – вівторок.
1 квітня 2024 р. – понеділок.
21 липня 2024 р. – неділя.
19 вересня 2024 р. – четвер
2 листопада 2024 р. – субота.
11 грудня 2024 р. – середа.
Рак
15 лютого 2024 р. – четвер.
31 березня 2024 р. – неділя.
22 квітня 2024 р. – понеділок.
27 квітня 2024 р. – субота.
4 вересня 2024 р. – вівторок.
9 жовтня 2024 р. – середа.
20 грудня 2024 р. – п'ятниця.
Лев
24 лютого 2024 р. – субота.
28 березня 2024 р. – четвер.
13 травня 2024 р. – понеділок.
21 червня 2024 р. – п'ятниця.
30 червня 2024 р. – неділя.
5 листопада 2024 р. – вівторок.
18 грудня 2024 р. – середа.
Діва
21 січня 2024 р. – неділя.
7 березня 2024 р. – четвер.
26 квітня 2024 р. – п'ятниця.
7 травня 2024 р. – вівторок.
18 травня 2024 р. – субота.
2 вересня 2024 р. – понеділок.
16 жовтня 2024 р. – середа.
Терези
10 березня 2024 р. – неділя.
10 квітня 2024 р. – середа.
24 червня 2024 р. – понеділок.
16 липня 2024 р. – вівторок.
31 серпня 2024 р. – субота.
29 листопада 2024 р. – п'ятниця.
12 грудня 2024 р. – четвер.
Скорпіон
31 січня 2024 р. – середа.
3 лютого 2024 р. – субота.
23 квітня 2024 р. – вівторок.
2 травня 2024 р. – четвер.
5 серпня 2024 р. – понеділок.
27 вересня 2024 р. – п'ятниця.
13 жовтня 2024 р. – неділя
Стрілець
19 січня 2024 р. – п'ятниця.
29 червня 2024 р. – субота.
30 червня 2024 р. – неділя.
12 вересня 2024 р. – четвер.
1 жовтня 2024 р. – вівторок.
6 листопада 2024 р. – середа.
23 грудня 2024 р. – понеділок.
Козеріг
15 січня 2024 р. – понеділок.
27 березня 2024 р. – середа.
3 травня 2024 р. – п'ятниця.
11 липня 2024 р. – четвер.
24 серпня 2024 р. – неділя.
23 листопада 2024 р. – субота.
14 грудня 2024 р. – вівторок.
Водолій
6 лютого 2024 р. – вівторок.
31 травня 2024 р. – п'ятниця.
15 червня 2024 р. – понеділок.
7 серпня 2024 р. – середа.
26 вересня 2024 р. – четвер.
28 грудня 2024 р. – понеділок.
29 грудня 2024 р. – неділя.
Риби
29 січня 2024 р. – понеділок.
16 лютого 2024 р. – п'ятниця.
3 квітня 2024 р. – середа.
24 серпня 2024 р. – субота.
3 вересня 2024 р. – вівторок.
31 жовтня 2024 р. – четвер.
8 грудня 2024 р. – неділя.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.