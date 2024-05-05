Названо найбільш самотні знаки зодіаку: їм важко знайти справжніх друзів

Деякі люди почуваються самотніми навіть у кімнаті, повній людей. Вони мають багато знайомих, але навряд чи є ті, кого вони можуть назвати справжніми друзями. За словами астрологів, часто почуваються ізольованими Леви, Терези, Скорпіони та Козороги.

Лев

Товариські та харизматичні Леви почуваються самотніми, хоча їх завжди оточує безліч людей. Уродженці знаку відкриті, легко заводять нові знайомства та не бояться ризикувати. Однак вони часто відчувають, що коли їм потрібна допомога, ніхто її не пропонує. На їхніх обличчях завжди сяє усмішка, але у душі вони можуть бути нещасними. Може здатися дивовижним, але Леви часто страждають від депресії.

Терези

Терези завжди готові допомогти іншим, причому жертвуючи власними інтересами та часом. Але вони часто залишаються самотніми – і це стосується як дружби, так і кохання. Їхнє сильне бажання залишатися неупередженими та справедливими може перешкодити знайти другу половинку. Глибока турбота Терезів про інших часто штовхає їх на токсичні стосунки, які розбивають їм серце. Терези починають почуватися дедалі самотнішими.

Скорпіон

Через свою підозрілість і недовіру Скорпіон закривається від інших людей. Він практично не пускає людей у своє коло спілкування, чим зводить можливість знайти справжніх друзів на нуль. Скорпіон часто почувається ізольованим, тому що через свою егоїстичну поведінку він виключає зі свого життя людей, які його люблять. І хоч би як вони цінували самотність, у житті уродженців знаку бувають моменти, коли вона їх особливо турбує.

Козоріг

Козороги – найбільш самотній знак зодіаку, тому що вони не вміють відкриватися, говорити про почуття і надто горді. Вони хотіли б мати когось, хто дійсно їх розуміє, але ставлять свої амбіції, цілі та роботу вище соціальних стосунків. Знаючи, що Козороги завжди кажуть, що вони надто зайняті, знайомі згодом перестають запрошувати їх на вечірки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.