Названо найбільш уразливих чоловіків за знаком зодіаку: їх легко поранити

Деякі чоловіки відрізняються великою вразливістю – одне не так сказане слово може сильно зачепити їхні почуття. За словами астрологів, схильні ображатись через дрібниці Раки, Леви, Тельці, Діви та Риби.

Рак

У чоловіків-Раків на першому місці будинок та сім'я, проте їхній головний мінус полягає в тому, що вони надто емоційні. Уродженці знаку здатні перетворити на трагедію будь-яку дрібницю, на яку інші навіть не звернули б уваги. При цьому "страждати" вони будуть у всіх на очах, щоб викликати почуття жалю.

Лев

Леви дуже амбітні і до певної міри самозакохані. Якщо хтось торкнеться їх его, це може стати великим ударом. Уродженці знаку прагнуть завжди бути на висоті і безжально викреслюють із життя тих, хто ставить їх досягнення під сумнів. Провал на роботі навіть може спровокувати депресію у Левів.

Телець

Для Тельців важлива стабільність, зокрема і матеріальна. Вони прагнуть побудувати своє життя так, щоб ні чого не потребувати. Уродженці знаку дуже ображаються на тих, хто намагається переконати їх, що вони неправі і варто хоча б іноді виділяти гроші на подорожі та розваги, а не лише купівлю речей.

Діва

Дивлячись на чоловіків-Дів з боку, може здатися, що їх образити неможливо. Зазвичай вони дуже спокійні і тверезо дивляться на світ, зберігаючи холоднокровність навіть у критичних ситуаціях. Але насправді вони дуже вразливі, болісно реагують на критику, хоч і вважають за краще приховувати все за маскою.

Риби

Чоловіки-Риби найемоційніші серед усіх знаків зодіаку, порушити їхню крихку душевну рівновагу – справа трьох секунд. Уродженців знаку може вразити не тільки сказане кимось слово, а й інтонація, з якою його промовили. Риби часто сумніваються у своїх здібностях, і це заважає їм досягти успіху.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.