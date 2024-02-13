Названо найнезграбніші знаки зодіаку: у них постійно щось падає з рук

Деякі люди асоціюються із ситуаціями, які вони створюють через свою незграбність. За словами астрологів, це пов'язано зі знаком зодіаку. У списку – Стрільці, Риби, Раки, Близнята та Терези.

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Стрілець

Якщо ви думаєте, що є безпечне місце, де Стрілець не зможе нічого зламати або поранитися, ви помиляєтесь. Навіть у власному будинку він має кімнату, яка систематично додає йому на тіло нові синці. На кухні стоїть чашка, яка падає на підлогу, а під час миття посуду вода завжди бризкає на одяг. Порізавши цибулю, Стрілець третє око, а при виході з машини падає в калюжу.

Риби

Якщо хтось стикається з вами на вулиці і перепрошує за свою неуважність, можна припустити, що це Риби. Хоч вони й намагаються бути уважними та обережними, це не завжди вдається. Близькі Риб знають про це, тому не звертають уваги, а іноді приймають як належне. Якщо комусь під час переїзду потрібно перемістити дзеркало чи улюблену вазу, не довіряйте це Рибам. Цей знак буде повністю зосереджений, але особливої користі від цього не буде - вони все одно упустять речі.

Рак

Рак проливає гарячу каву і спотикається об власні ноги. Крім того, він часто каже щось недоречне, наприклад, запитує когось про своє колишнього на очах у нинішнього. Уродженці знаку ніколи не роблять цього спеціально, просто усвідомлюють свою помилку постфактум.

Близнята

Близнюки люблять жестикулювати, скидаючи все довкола. Вони дуже експресивні та з розмахом виражають емоції. Від цього може постраждати як чашка поруч, так і ноутбук. Уродженці знаку часто не контролюють себе.

Терези

Незграбність Терезів можна порівняти з поведінкою кішки, яка стрибає куди не можна і збиває всі речі на шляху. Спіткнутися при отриманні нагороди, потрапити під машину після того, як убрався для зустрічі, як у фільмі, – це типово для Терезів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.