Названо найневдаліші дні у 2024 році для кожного знаку зодіаку: не приймайте важливих рішень

2024, який принесе багатьом зміни, буде багатим не тільки на сприятливі, а й небезпечні дні. За словами астрологів, у ці дати не варто приймати важливих рішень чи вирушати в далеку дорогу.

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Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.