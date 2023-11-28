Названо найбільш несприятливі дні грудня 2023: два знаки зодіаку чекає похмурий час

У грудні не всі дні будуть сприятливими – деякі несуть вкрай негативну енергетику, стверджують астрологи. За їхніми словами, двоє уродженців зодіакального кола мають пережити дуже важкий час.

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Нумерологія грудня вказує, що ним управлятиме вібрація числа 1. Для багатьох це може означати початок чогось нового, перехід на наступний етап чи другий шанс у вибраній сфері діяльності. Нумерологічне число 1 підтримує кар'єрне зростання та фінансову удачу, але це його позитивна сторона.

Негативна вібрація цього місяця дає прямо протилежні ефекти. У найневдаліші дні грудня на нас чекає занепад у професійній сфері та фінансові проблеми.

Коли найневдаліші дні у грудні 2023 року?

2 грудня – субота,

8 грудня – п'ятниця,

18 грудня – понеділок,

20 грудня – середа,

22 грудня – п'ятниця,

29 грудня – п'ятниця,

30 грудня – субота.

У грудні невдалими будуть аж три п'ятниці, в які краще стежити за своїми коштами і не йти з роботи раніше. Нервова атмосфера перед святами, ймовірно, позначиться на покупках і у вихідні дні, що може призвести до багатьох непередбачених витрат.

Кому потрібно бути особливо обережним у невдалі дні грудня?

Найсильніше негативну енергію грудня відчують два знаки зодіаку – Телець та Риби. На них чекає надзвичайно чорний місяць у всіх значеннях. Доля постійно підкидатиме їм перешкоди.

Кого ще торкнуться найневдаліші дні грудня 2023 року?

2 грудня забере гарний настрій у Риб та Раків.

8 грудня принесе Скорпіонам невдачі у фінансах.

18 грудня – поганий день у роботі для Овнів та Тельців.

20 грудня буде нервовим для Водоліїв.

22 грудня викличе багато конфліктів у житті Риб та Терезів.

29 грудня – невдала дата для гаманця Тельців.

30 грудня забере у Козерогів усю радість.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.