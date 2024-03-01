Названо найбільш несприятливі дні березня 2024: деякі знаки зодіаку будуть у небезпеці

Березень – місяць, на який усі чекають з радістю та надією. Хоч він і приносить тепло та радість, але може виявитися несприятливим, особливо для деяких знаків зодіаку.

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Перший місяць весни розпочнеться в енергії числа два. Це приносить багато переваг, але також має деякі підводні камені. Нумерологічне число два вказує на спільноту, об'єднання та компанію. Однак це не сприяє людям, які перебувають у процесі вирішення складних відносин або прагнуть незалежності.

У найбільш несприятливі дні березня 2024 року потрібно особливо уважно ставитися до угод, зустріч та особистих кордонів. Легко втратити мету, якої раніше прагнули, на користь досягнень, важливих для всіх. Небезпечними днями у березні є:

3 березня – неділя;

4 березня – понеділок;

13 березня – середа;

15 березня – п'ятниця;

17 березня – неділя;

20 березня – середа;

23 березня – субота;

29 березня – п'ятниця.

Березень може завдати найбільшої невдачі Рибам та Овнам. Їм слід бути максимально обережними, але темне знамення стосується інших знаків зодіаку.

3 березня зіпсує плани Водолія.

4 березня принесе Тельцю неприємні сюрпризи.

13 березня – найневдаліший день місяця, особливо для Овнів та Риб.

15 березня несприятливе для фінансів Раків.

17 березня принесе Рибам ризики на роботі.

20 березня загрожує проблемами у відносинах Близнят.

23 березня Скорпіону необхідно бути обережним у дорозі.

29 березня Стрілець може втратити щось дорогоцінне.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.