Названо знаки зодіаку, які легко заводять знайомства

Чи мають зірки якесь відношення до нашого характеру? На думку астрологів, так! Дата народження визначає моделі поведінки людини та впливає на її долю. Читайте, які знаки зодіаку вважають найприязнішими.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Чутливі і чуйні, Риби мають сильну інтуїцію і здатність розуміти почуття інших. Вони легко заводять нові знайомства – оточуючі тягнуться до них, оскільки знають, що знайдуть розуміння та підтримку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Серйозні та пристрасні, Леви – лідери, які приваблюють інших своєю впевненістю. Вони без страху ведуть людей і можуть підкорити найбільші вершини.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці надзвичайно наполегливі та віддані, що робить їх надійним другом та партнером. Уродженці знаку твердо стоять землі і знають, чого хочуть від життя. Люди просять у них порад.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Оптимістичні та заповзятливі, Стрільці завжди прагнуть стати душею компанії та скрасити дні інших. Вони справжні авантюристи, з якими не буде нудно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.