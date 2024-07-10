Названо найчуттєвіші та найхолодніші знаки зодіаку

Чуттєвість проявляється по-різному – від тонких жестів та поглядів до сильних емоцій та пристрасті. За словами астрологів, велике значення має знак зодіаку. Читайте детальніше!

Три найменш чуттєві знаки зодіаку

Водолій

Водолії – природжені інтелектуали, які обирають незалежність та керуються логікою, а не емоціями та безпосередністю. Чуттєвість уродженців знаку проявляється у незвичайних та ексцентричних жестах, які іншим може бути складно зрозуміти. Вони вважають за краще створювати глибокі зв'язки.

Діва

Діви твердо стоять землі. Уродженці знаку дуже практичні і люблять все аналізувати, через що їхня чуттєвість може здатися дещо приглушеною і не виходити на перший план. Вони дуже акуратні, тому ретельно планують кожну дію, рух та жест.

Близнюки

Близнюки дуже товариські, але чуттєвість не їхня сильна сторона. Це проявляється більше інтелектуально, ніж фізично, тому замість того, щоб спокушати жестами, вони роблять це словами. Близнюки дуже мінливі, що впливає сприйняття їх чуттєвості.

Три найчуттєвіші знаки зодіаку

Риби

Мрійливі Риби дуже чутливі, виключно чуйні і романтичні. Вони дуже глибоко відчувають емоції, що робить їх виключно чуттєвими та сповненими ніжності.

Телець

Тельці – дуже чуттєвий знак, який цінує радості життя і любить насолоджуватися красою. Він висловлює це своїми почуттями. Чуттєвість Тельця фізична та відчутна, що робить його одним із найчуттєвіших знаків зодіаку.

Скорпіон

Скорпіони пристрасні та люблять сильні емоції. Їхня чуттєвість приваблива, дуже глибока, навіть чарівна, що робить неможливим встояти перед їхньою чарівністю. Вони створюють пристрасні зв'язки, сповнені емоцій і водночас трохи загадкові. Це гримуча суміш.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.