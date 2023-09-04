Названо найбільших зодіакальних ''шахраїв'': вони люблять використовувати інших

Дружба з деякими людьми – не найпростіша, оскільки вони використовують оточуючих у своїх цілях. За словами астрологів, головними зодіакальними "шахраями", які піклуються виключно про себе і готові піти по головах, є Близнюки та Водолії.

Уродженці цих знаків можуть обвести навколо пальця практично будь-кого, хто стане на шляху. Все для того, щоб отримати зиск із стосунків. Чесність безперечно не є їхньою рисою.

Найчастіше такі люди ставлять себе вище за інших, тому їхні стосунки з близькими постійно супроводжуються скандалами. Егоцентричність і зневага думки оточуючих можуть свідчити, що у них роздуте его.

Близнюки

Хоча на перший погляд може здатися, що люди під цим знаком зодіаку надзвичайно добрі та ніжні, під доброзичливою поведінкою вони приховують свою холодну та розважливу натуру. Близнюки мають велику схильність до егоцентризму. Їх поведінка чинить величезний негативний вплив на стосунки з близькими людьми.

Відео дня

Водолій

Водолій – майстер маніпуляції. Завдяки своєму вмінню аналізувати та помічати деталі, він може вигадати практично ідеальний сценарій для будь-якої ситуації. Для нього немає нічого неможливого. Уродженці знаку зроблять усе, щоб задовольнити своє его. Більше того, люди цього знаку зодіаку люблять, коли про них хтось піклується, тому часто вдають, що їм потрібна допомога чи підтримка.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.