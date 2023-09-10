Названо найагресивніші знаки зодіаку: життя з ними може перетворитися на жах

Деякі люди мають дуже запальний характер і агресивно реагують, якщо щось йде не так. Вони не думають про наслідки своїх вчинків і можуть перетворити життя навіть найближчих на справжній кошмар. За словами астрологів, йдеться про Овнів, Левів, Терезів, Водоліїв та Стрільців.

Овен

Всі ми знаємо хоча б одну людину, яка без жодної причини кидається агресивно відставати свою думку. З ним важко вести здорову дискусію і розмови часто закінчуються на гіркій ноті. Овни запальні і агресивні, люди схильні уникати тісного контакту із ними, щоб потрапити у неприємні ситуації.

Лев

Коли справа доходить до агресії, мабуть, нікого не здивує той факт, що Лев знаходиться на вершині списку. Він ніколи не відступає у боротьбі і рідко буває миротворцем. Більше того – Лев не лише не хоче відступати, він любить сварки та скандали. І не важливо, чи людина це, яку він любить, чи хтось зовсім невідомий.

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Терези

Ваги товариські повітряний знак. Для них у пріоритеті баланс та гармонійні стосунки, тому вони – увага! - Найбільш пасивно-агресивний знак зодіаку. Терези вміють придушувати почуття та емоції. Але у довгостроковій перспективі це неефективно. Коли почуття, що накопичилися, шукатимуть виходу, вони вибухнуть у крайній формі. Тоді не буде місця для вираження занепокоєння.

Водолій

Водолій – один із найбільш гнівних знаків зодіаку. Він швидко злиться і не боїться конфронтації. Якщо йому є, що вам сказати, він це скаже. Водолій не робить нічого, щоб приховати свій гнів або змусити інших людей почуватися комфортно поряд з ним. Цей знак відомий тим, що перебільшує незначні речі.

Стрілець

Агресивний настрій Стрільців більше нагадує напористість, ніж агресивність. Уродженці знаку можуть бути дуже суворими. Особливо, якщо на кону їхня доля, комфорт і вони самі. Стрільці без вагань використовують когось, щоб отримати щось для себе. Це розумні особистості, тому їм, напевно, вдасться розвернути ситуацію так, щоб не постраждати від наслідків своїх дій. Вони агресивні просто заради існування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.