Названо п'ять знаків зодіаку з найбільш негативною енергетикою

Деякі люди відрізняються токсичною поведінкою та буквально випромінюють негатив. За словами астрологів, енергетичними вампірами є Риби, Скорпіони, Діви, Тельці, Овни та Раки. Читайте детальніше!

Риби

Риби – чудові актори, які легко можуть викликати жалість до себе. Уродженці знаку вміють маніпулювати оточуючими, нав'язуючи почуття провини. Вони постійно скаржаться на удари долі та майстерно грають на почуттях інших, щоб отримати бажане.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони – небезпечні провокатори та інтригани, хитрість яких не знає меж. Будьте особливо обережні у спілкуванні з ними, адже втрапити в їхній сіті легко. Крім того, уродженці знаку дуже мстиві і знають, як ударити по найболючіших місцях.

Діва

Діви впевнені у собі і раціональні – вони виглядають безпристрасними, але буря емоцій ховається всередині. Уродженці знаку звикли критикувати всіх довкола і бачити в оточуючих одні вади. Діви твердо впевнені, що знають, як жити іншим, тому безцеремонно втручаються у їхнє життя.

Телець

Тільці токсичні у всьому, що стосується грошей, роботи та кар'єри. Для уродженців знаку дуже важливе матеріальне благополуччя і заради цього вони готові піти по головах. Тельці влаштують скандал будь-кому, хто зазіхне на їхнє почуття безпеки.

Овен

Овни не вміють контролювати свої емоції та не готові йти на поступки. Уродженці знаку йдуть до мети навіть по головах. Вони влаштовують скандали, плетуть інтриги та завдають біль близьким. Уродженці знаку не зважають на почуття інших, адже для них найважливіший результат.

Рак

Раки не мають емоційного балансу – якщо вони люблять, то готові "задушити" партнера своїми почуттями, якщо ненавидять – здатні робити страшні вчинки. Самокритика, жалість до себе, негатив щодо інших та нескінченні голосіння – саме ці риси роблять уродженців знаку токсичними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.