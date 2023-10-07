Названо п'ять найвірніших знаків зодіаку: вони ніколи не зрадять

Вірність у стосунках вважається однією з основ міцного союзу, і приналежність до тих чи інших знаків зодіаку здатна впливати на те, як проявлятиме себе людина. За словами астрологів, п'ять знаків зодіаку ніколи не зрадять другу половинку.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці надзвичайно лояльні та зберігають вірність своїм партнерам. Вони прагнуть створити стабільні та довгострокові стосунки, засновані на довірі, віддаючи повністю своє серце коханій людині. Для Тельців немає нічого ціннішого, ніж сім'я. Це вірні та надійні партнери. Можна сміливо сказати, що ідеальні кандидати для серйозних стосунків.

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки славляться своєю вірністю та чуйністю. Якщо вони люблять, то всім серцем, тому не помічають недоліків обранця чи обраниці. Раки створюють із партнером міцний емоційний зв'язок, який постійно підтримують. Вони залишаються поруч і в хороший, і в поганий час, докладаючи всіх зусиль, щоб стосунки залишалися міцними.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Люди, народжені під знаком Діви, зазвичай є вірними партнерами, які цінують свого обранця. Вони люблять дбати про другу половинку, сумлінні та віддані. Уродженці знаку прагнуть зробити свої стосунки якомога ціннішими і такими, що приносять задоволення. Діви дуже цінують виконання своїх обіцянок.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези прагнуть гармонії у стосунках і вважаються одним із найвірніших знаків зодіаку. Вони хочуть стабільності в житті та побудови щасливого союзу, заснованого на довірі та взаємній повазі. Крім того, люди, народжені під знаком Терезів, віддають пріоритет почуттю безпеки.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги неймовірно вірні. Їм характерна потреба побудувати міцний фундамент стосунків. Вони чесні і віддають себе на сто відсотків турботі про свою кохану людину. Уродженці знаку дуже серйозно ставляться до любовних питань і докладають усіх зусиль, щоб зберегти баланс у стосунках. Козероги не можуть собі уявити, що порушать своє слово через хвилинну забаганку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.