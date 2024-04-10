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Астрологія і гороскопи

Названо пари за знаком зодіаку, між якими існує особлива хімія

Анастасія Крищук

Названо пари за знаком зодіаку, між якими існує особлива хімія

Деякі пари здаються настільки гармонійними, що викликають заздрість в інших. Партнери розуміють один одного без слів, а пристрасть у їхніх стосунках не згасає з роками. За словами астрологів, вся річ у "хімії", яка виникає між деякими знаками зодіаку.

Овен та Лев

Ці два вогняні знаки дуже амбітні та чітко знають, чого хочуть від життя і як цього досягти. Їхня енергія та ентузіазм роблять досяжними найбільші цілі. Овни люблять ініціативу і не бояться відкрито говорити про почуття, а Леви люблять увагу, яку їм дарує партнер. Обидва знаки йдуть по життю в одному темпі – і це робить їх ідеальною парою.

Рак та Скорпіон

Рак та Скорпіон, які є водними знаками, мають сильний емоційний зв'язок. Ракам у стосунках потрібне почуття безпеки, а Скорпіони готові дарувати свою любов і турботу тому, хто підкорив їхнє серце. Це забезпечує гармонійність пари – цей союз вважають одним із найміцніших.

Близнюки та Терези

Ці два повітряні знаки – справжні авантюристи, які обожнюють пригоди та нові знайомства. Вони легкі на підйом і можуть вирушити в подорож, яку не планували вчора. Близнюки дуже спонтанні та емоційні, Терези трохи врівноважують їх. Це дозволяє партнерам почуватися комфортно у союзі, не втрачаючи особистої свободи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи