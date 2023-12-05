Названо найменш романтичні знаки зодіаку: не чекайте від них сюрпризів

Деякі люди не люблять романтики і не вважають за необхідне навіть говорити про свої почуття. Від них не варто чекати сюрпризів та освідчень у коханні. За словами астрологів, йдеться про Близнюків, Дів і Козерогів.

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Близнюки

Хоча Близнюки відкриті та дуже безпосередні, вони далекі від романтики. Уродженці знаку воліють божевільні пригоди замість романтичної ночі. Триматися за руки або вечеряти при свічках їм просто нудно. Близнюкам потрібен адреналін. Для них любов має бути пов'язана із сильними відчуттями. Ідеальне побачення для них – стрибок із парашутом. Кіно чи прогулянки не справляють на уродженців знаку жодного враження.

Близнюки схильні до егоїзму. Здебільшого вони зосереджені своїх бажаннях. Потреби іншої людини часто залишаються непоміченими чи навіть ігноруються. Зустрічаючись з Близнюками, не розраховуйте на романтичні жести.

Діва

Діви – перфекціоністи, цінують порядок і люблять, коли все розплановано. Романтичні, спонтанні жести не тішать їх – навпаки, дратують та порушують спокій. Діви не люблять дарувати або отримувати квіти, а віддають перевагу практичному і довговічному подарунку. Вони рідко говорять про почуття, воліючи зосередитися на плануванні та діях.

Діви не хочуть витрачати час на освідчення в коханні чи перегляд романтичних комедій. Вони воліли б використати цей час для чогось корисного. Замість того, щоб гуляти при місяці, уродженці знаку швидше виберуть спільне вивчення мови або прибирання.

Козеріг

Козеріг твердо стоїть на землі і вкрай практичний і прагматичний. Робота для нього – найбільша цінність. Він не витрачатиме час і гроші на таку "дурницю", як букет квітів, похід до ресторану або прийняття ванни з пелюстків троянд. Уродженці знаку проявляють кохання по-іншому – забезпечуючи коханій людині фінансову стабільність. Замість романтичних жестів воліють відремонтувати дах або купити якісніші двері.

Козероги за вдачею дуже обов'язкові, принципові і прив'язані до традицій. У стосунках із близькими людьми можуть бути холодні. Їм важко проявляти почуття: освідчення в коханні приголомшують уродженців знаку та змушують почуватися некомфортно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.