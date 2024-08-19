Названо чоловіків-тиранів за знаком зодіаку: вони здатні зруйнувати психіку 'жертви'

У всіх людей є світлі та темні сторони, позитивні та негативні риси характеру, але астрологи стверджують, що лише п'ять чоловіків за знаком зодіаку схильні бути тиранами у стосунках. Йдеться про Козерогів, Тельців, Дів, Левів і Скорпіонів!

Козоріг

Чоловіки-Козороги не схильні до прямого прояву агресії, вони швидше "виїдатимуть" мозок ложечкою – постійними докорами та зауваженнями. Вони обов'язково вказуватимуть партнерці, як їй жити і з ким дружити, натякаючи, що оточуючі не дотягують до їхнього рівня інтелекту та фінансового стану. Їхня жінка почуватиметься "на повідку" – під повним контролем.

Телець

Тельці, як і Козероги, належать до стихії Землі. Це означає, що вони теж не влаштовуватимуть гучні скандали, але "тиснутимуть" партнерку. Уродженці знаку проявляють пасивну агресію замість відкритого конфлікту та всіляко принижують обраниць. Жінка може не помітити цього одразу, адже Тельці розкриваються поступово, демонструючи справжнє обличчя.

Діви

Чоловіки-Діви критикують усіх навколо – вони розкажуть своїй партнерці, як та має виглядати, чим цікавитись і що робити. Уродженці знаку завжди будуть вказувати на всі недоліки, нехай навіть вигадані. Вони дійсно переконані, що завжди мають рацію, а решта — відверті дурні, які не розуміють простих правил.

Лев

Амбітні Леви впевнені, що заслуговують на найкраще, адже вони "царі". Уродженці знаку вимагатимуть від партнерки повного підпорядкування їхнім інтересам. Більше того, їм потрібно, щоб ними постійно захоплювалися – якщо цього не буде у стосунках, вони можуть легко піти наліво, щоби підняти свою самооцінку.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони мають чарівність і харизму і можуть закрутити голову з перших хвилин. Але потім вони показують, якими є насправді. Уродженці знаку дуже ревниві та постійно влаштовуватимуть перевірки партнерці, вимагаючи доказів вірності. Це здатне швидко зруйнувати стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.