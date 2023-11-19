Названо чоловіків за знаком зодіаку, які можуть перетворити життя жінки на жах

Є чоловіки, з якими жінка почувається захищеною. Але є й ті, які здатні перетворити життя партнерки на катастрофу, стверджують астрологи. Йдеться про Стрільців, Раків та Терезів. Читайте детальніше!

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Стрілець

Чоловіки-Стрільці дуже незалежні та егоїстичні. Вони також наполегливі, люблять говорити лише про себе та сприймають партнерку як свою власність. Уродженці знаку можуть жити лише в таких стосунках, які приносять їм радість та задоволення. Повсякденні обов'язки не для них

Якщо жінка відмовляється жити за цими правилами, чоловік-Стрілець просто змушує її це робити. Він ніколи не піде на компроміс і не зміниться – якщо закохалися в Стрільця, ви повинні бути готові до всього перерахованого вище.

Рак

Ці чоловіки здатні бути романтичними лише на початку стосунків, вміють говорити компліменти та радіти життю. Як тільки настає рутина, вони показують свою справжню суть. На відміну від жінок, народжених під сузір'ям Раку, ці чоловіки не підходять для сімейного життя. Вони егоїстичні і зовсім не зважають на бажання партнерки.

Крім того, вони ще й ревниві і здатні влаштувати скандал через дрібницю. Більше того, у суперечках Раки вміють поранити, і найстрашніше, що роблять це цілком свідомо. Уродженці знаку також не вміють брати на себе відповідальність.

Терези

Астрологи стверджують, що чоловіки, народжені під цим знаком, належать до найнерішучіших людей у світі. Вони дуже довго думають перед будь-яким рішенням, аналізують усі за та проти. Їм важливо, щоб усе сталося саме так, як вони запланували, і якщо щось піде не так, вони вже не розуміють, що робити.

Будь-яка дискусія з цими чоловіками зазвичай закінчується суперечкою, тому що вони не можуть змиритися з тим, що хтось інший може мати іншу думку. Це той випадок, коли співжиття з чоловіком-Стрільцем можливе лише в тому випадку, якщо жінка готова бути не партнеркою, а матір'ю, яка "потокає" його бажанням.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.