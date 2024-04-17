Названо чоловіків за знаком зодіаку, які дуже прив'язані до матері

Деякі чоловіки дуже прив'язані до своєї матері, і це не змінюється навіть тоді, коли вони вступають у стосунки з другою половинкою. За словами астрологів, Раки, Тельці та Діви завжди прислухатимуться до думки матері, а не дружини.

Рак

Раки дуже прив'язані до сім'ї та дому, і ніщо не порушить цього зв'язку. Такі чоловіки навіть після весілля дуже часто залишатимуться ночувати у батьків і ділитимуться з матір'ю найвідвертішим. Подібна поведінка може стати справжнім випробуванням для їхньої обраниці, адже вона швидко зрозуміє, що точно не на першому місці в житті Раків. Їй доведеться конкурувати з матір'ю за увагу та кохання.

Телець

Тельці дуже надійні, турботливі та уважні. Вони цінують комфорт, але вважають, що його не може створити краще, ніж їхня мати, ніхто. Такі чоловіки завжди порівнюватимуть свою матір і обраницю, повчаючи другу, як треба жити. Це може стати причиною багатьох сварок і навіть призвести до розриву стосунків. Але навряд чи Тельці визнають свою помилку – їм легше звинувачувати свою партнерку, ніж шукати причини у собі.

Діва

Діви відомі своїм перфекціонізмом і вимагатимуть, щоб їхня обраниця була як мати, а то й краще. Такі чоловіки звикли бачити у всьому недоліки і скаржитися на дружину будуть не лише друзям, а й матері. Зайва вимогливість Дів може перетворити життя їхньої обраниці на суцільну гонку за досконалістю. Але як би ідеально все не було, Діви знайдуть, до чого причепитися. І рано чи пізно це може спричинити розрив.

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