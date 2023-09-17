Названо найкращі пари за знаком зодіаку: вони створені один для одного

Астрологи стверджують, що деяким парам за знаком зодіаку приготоване велике кохання – вони буквально створені один для одного. Ці щасливчики мають всі шанси побудувати міцні стосунки. Читайте, хто потрапив до списку!

Скорпіон та Козеріг

Здавалося б, ці два сильні характери боротимуться за домінування у стосунках. Але немає нічого більш далекого від правди. У Скорпіона жорсткий характер, але він може бути послужливим, що вигідно у стосунках із темпераментним Козерогом.

Рак та Лев

Від них неможливо відвести погляд. Рак і Лев протягом століть створювали найпрекрасніші стосунки. Їм судилося нескінченне кохання.

Телець і Діва

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Телець і Діва завжди поряд. Вони підтримують, дбають, захищають один одного і дають добру пораду. Їхні стосунки найчастіше починаються з дружби, яка згодом переростає у гарні стосунки.

Скорпіон та Водолій

Водолій – знак зодіаку, що потребує особливого ставлення. Зазвичай він дуже чутлива людина, яка мріє ночами про гарне кохання. Скорпіон може дати почуття безпеки. Його наполегливість проб'є товсту стіну, збудовану Водолієм.

Стрілець та Терези

Стрілець любить пригоди і не поспішає ставати розсудливим. У свою чергу, Терези з оптимізмом дивляться в майбутнє і не можуть уявити собі шлюб з людиною, з якою було б нудно. Ці двоє поважатимуть власний простір і створять ідеальну пару.

Близнюки та Овен

Вони можуть шукати один одного роками. Однак важливо те, що уродженці знаку справді створюють міцні та щасливі стосунки. Близнюки та Овни добрі та щедрі. Окремо вони підсвідомо відчувають, що їм чогось не вистачає.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.