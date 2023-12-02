Названо найкращих друзів за знаком зодіаку, яких не роз'єднає ніщо

Дата народження людини багато в чому впливає на її життя, зумовлюючи не лише риси характеру, а й схильності. За словами астрологів, у зодіаку є пари, які поєднує незвичайна дружба, що триває довгі роки.

Відео дня

Лев та Стрілець – мотивують один одного до дії, світ відкритий для них

Люди, народжені під знаком Лева, впевнені у собі й сміливі, а Стрільці люблять пригоди. У них обох великий ентузіазм, і коли вони зустрічаються, для них немає нічого неможливого. Уродженці знаків люблять бути в русі, розширювати свій світогляд і відкривати незвідане. Цим двом ніколи не буває нудно, а їхня мотивація діяти змушує рухатися вперед. Вони насолоджуються кожною миттю і багато ризикують.

Дружба Тельця та Рака заснована на довірі та розумінні – вони можуть розраховувати один на одного

Люди, народжені під знаком Тельця та Рака, – чудові друзі, які розуміють одне одного практично без слів. Хоча спочатку у них можуть виникнути проблеми із встановленням стосунків через сором'язливість, але як тільки вони це зроблять, зрозуміють, що можуть покластися один на одного у будь-якій ситуації. Уродженці знаків чесні, самовіддані та надзвичайно уважні. Навіть у скрутні часи вони швидко приходять до взаєморозуміння. У них справді міцні стосунки.

Овен і Терези здаються вибухонебезпечною сумішшю, але насправді вони мають фантастичний вплив один на одного

Овен і Терези – чудовий приклад того, що протилежності не лише притягуються, а й чудово доповнюють одна одну. Овен любить приймати виклики і іноді навіть робить дурниці, тому спокійні та врівноважені Терези – це як бальзам для його душі, здатний спустити на землю. Завдяки цій дружбі, Терези стають трохи сміливішими і відкритішими до нового. Хоча риси характеру обох знаків здаються вибуховими, насправді вони найкращі друзі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.