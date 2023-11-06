Названо ідеальні пари за знаком зодіаку: вони будуть по-справжньому щасливі

Можливо, ви виросли з уявленням про ідеальне кохання – те, яке бачили в кіно, але реальність виявилася зовсім іншою. Не поспішайте засмучуватися! Хоча у всіх пар бувають неприємні розмови та сварки, астрологи виділяють 12 союзів за знаком зодіаку, яким щастя та порозуміння суджені зірками.

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Овен та Водолій

Їхні стосунки починаються як вихор, сповнені пригод і мрій. Це дві божевільні людини, які обожнюють один одного і в житті, і в спальні. Вони можуть стати тією командою, яка здатна подолати будь-які труднощі.

Телець та Рак

Телець і Рак так міцно тримаються за руки, що їх союз не зможе зруйнувати ніщо – це сильний зв'язок, фізичний, розумовий та емоційний. Така пара здатна прорватися через будь-які перешкоди – між ними є те, що тримає їх разом.

Близнюки та Водолій

Коли ці двоє разом, вони розуміють одне одного без слів. Близнюки та Водолії люблять проводити час з користю, але їм цілком зрозуміло, що у стосунках не можна розчинятися. Вони зберігають свободу, яка додає іскри союзу.

Рак та Риби

Раки та Риби люблять один одного зі своїми маніями, страхами, недоліками – між ними є космічний зв'язок. Їм подобається, що є речі, які можуть зрозуміти лише вони. Уроженці знаків дуже співчутливі і бажають добра іншим

Лев та Стрілець

Спалах, що виникає між Левами та Стрільцями, нестримний. Вони обидва рішучі, сміливі та люблять все нове. Коли уродженці знаків разом, їм не нудно, вони зможуть досягти тих успіхів, про які тільки мріяли.

Діва та Телець

Два земні знаки, які на перший погляд здаються трохи відстороненими, у стосунках роблять ставку на спокій. Вони прагнуть створити ідеальний союз, в якому обидва партнери прийматимуть один одного з усіма плюсами та мінусами.

Терези та Близнюки

Кохання між Терезами та Близнюками є доказом того, що на скільки замків ви не замикали б своє серце, від стріли Купідона не втекти. Їхня історія починається з обміну словами, але незабаром розгорається така пристрасть, що ці двоє не можуть один без одного.

Скорпіон та Рак

Немає прекрасніших стосунків, ніж ті, що вчать користуватися "крилами". Ось що відбувається, коли Скорпіон та Рак вирішують створити союз. Це зріла, сильна і дуже глибока любов. Уродженці цих знаків здатні звернути гори разом.

Стрілець та Овен

Магія, яка переливається через край, коли Овен і Стрілець вирішують віддатися коханню, настільки очевидна, що люди, які спостерігають за ними, відчувають умиротворення. Їх не хвилює, що кажуть інші. Ця пара – справжній динаміт, вони мотивують один одного.

Козеріг та Телець

Уродженці знаків не люблять ходити навколо, якщо вони збираються вступити у стосунки, роблять це, залишаючи осторонь будь-які перешкоди. Вони вміють любити красиво, не втрачаючи своєї індивідуальності. Їхні стосунки – справжня казка.

Водолій та Терези

Водолії та Терези розуміють один одного з першої хвилини. Їхній фізичний потяг очевидний, але їхні думки підтверджують це, у них унікальний погляд на життя. Однак їм потрібна велика зрілість, тому що є етапи, на яких вони можуть розбігтися.

Риби та Скорпіон

Те, що відбувається між Рибами та Скорпіоном, може здатися нереальним, це пара, яка влаштовує один одному американські гірки. Але обоє готові кохати без обмежень. Такі стосунки будуть спонтанними та сентиментальними одночасно.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.