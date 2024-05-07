Названо найгірших дружин за знаком зодіаку: астрологи розповіли, в чому причина

Хочете прожити щасливе і мирне життя з дружиною? Астрологи стверджують, що варто звернути увагу на дату народження обраниці, адже вона має великий вплив на долю та характер. Найгіршими дружинами вважають Скорпіонів, Дів, Риб та Овнів.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони справляють чудове перше враження, адже є майстрами флірту. У них чудове почуття гумору, високий інтелект та багато інтересів у житті. Однак після весілля вони часто показують свій зворотний бік. Скорпіони дуже ревниві та уразливі, можуть влаштовувати скандали через дрібниці та "допити" партнеру. Життя з ними перетвориться на суцільну "драму".

Діва

Відомі своїм перфекціонізмом Діви прагнуть, щоб усе довкола було ідеально – і це стосується партнера. Вони можуть вимагати від нього змінити спосіб життя, одяг, коло друзів. Якщо Діви зазнають невдач або просто помиляються, не можуть змиритися з цим фактом, а скаржаться, ниють, шукають винних… Більш того, Діви можуть бути дуже підозрілими та ревнивими, вони не проґавлять жодної, навіть найменшої можливості довести нелояльність свого партнера. І ще одне, про що варто сказати чесно: у стосунках з Дівою завжди головна Діва.

Риби

На перший жінки-Риби милі, веселі, спокійні, чуйні та дуже турботливі. Однак у шлюбі швидко показують своє справжнє обличчя. Вони постійно вказуватимуть чоловікові, що робити. Згодом чоловік відчує, що він загнаний у кут і поневолений. Дружина-Риби прийматиме всі рішення та блокуватиме амбіції чоловіка. Крім того, жінка-Риби надзвичайно примхлива і має чудову здатність до зміни настрою без видимої причини, як у калейдоскопі.

Овен

Жінки-Овни запальні, темпераментні, підприємливі та сповнені ентузіазму. Вони здаються ідеальними, адже чітко знають чого хочуть від життя і завжди виглядають на висоті. Однак уродженки знаку дуже вимогливі, не терплять нудьги та рутини, тому не дозволять чоловікові безтурботно лежати на дивані з пивом. По-друге, вони вимагають безмежної вірності та відданості, живучи за принципом "хто не з нами, той проти нас". Жінки-Овни люблять панувати та домінувати, вони не бояться сварок та конфліктів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.