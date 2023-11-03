Названо найгірших партнерів за знаком зодіаку: їх ревнощі та егоїзм руйнують стосунки

Не кожна людина є добрим партнером у романтичних стосунках. Деякі схильні до маніпуляцій, інші – ревнощів, треті можуть контролювати другу половинку настільки сильно, що та може почуватися спійманою в пастку та нещасною.

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За словами астрологів, ревнощі, маніпуляції, контроль та егоїзм руйнують романтичні стосунки, які намагаються побудувати Водолії, Стрільці та Близнюки. Люди цих знаків зодіаку часто не усвідомлюють, що їхні дії завдають шкоди іншим.

Водолій

Водолій – справжній маніпулятор. Люди цього знаку зодіаку через проблеми з довірою намагаються контролювати свого партнера. Вони у всьому бачать каверзу, тому, щоб захиститися від болю, звинувачують у всьому свою другу половину. Водолії перетворюють навіть найменшу проблему на велику драму. З ними неможливо впоратися. Сотні розмов, запевнень та постійних доказів кохання не завжди достатньо. Уродженцям знака у стосунках потрібна увага та впевненість у тому, що їх більше не скривдять.

Стрілець

Стрілець ставить себе перше місце. Він природжений лідер, якому часто доводиться самостверджуватись за рахунок партнера. Люди цього знаку зодіаку рідко дбають про потреби своєї другої половинки, якщо вони не побачать у цьому свою зацікавленість. Стрілець вкрай невблаганний, тому через багато місяців він здатний згадати навіть дрібницю. Його імпульсивність і прагнення контролю призводять до серйозних непорозумінь у стосунках.

Близнюки

З одного боку, Близнюки шукають стабільності, але з іншого – мріють бути незалежними протягом усього життя. Люди цього знаку зодіаку ухиляються від відповідальності і будь-що доводять свою правоту. Хоча на початку стосунків Близнюки здаються ідеальними партнерами, коли перше захоплення минає, їм стає нудно. Рутина і стабільність даються їм нелегко, хоча часто з цим борються. Таким людям необхідний простір і впевненість у тому, що їхній партнер виявить велике розуміння.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.