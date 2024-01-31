Названо найгірших матерів за знаком зодіаку: таких лише чотири

Найкраща мати – та, яка любить свою дитину, дає їй можливість почуватися в безпеці, але не обмежує її у всьому. За словами астрологів, не кожна жінка може стати гарною матір'ю – і це пов'язано із знаком зодіаку.

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Близнята

Жінки-Близнята мають двоїсту натуру. Вони не дуже добре вміють дбати про дітей, та й бажання витрачати час на пелюшки у них немає. Звичайно, це не означає, що вони не люблять своїх дітей, просто вони не готові приділяти їм багато часу.

Терези

Жінки-Терези – не найкращі матері, бо їм подобається бути в центрі всього. Особлива увага приділяється матеріальним цінностям – вони оберуть кар'єру, а не час із дитиною. Їхні діти можуть почуватися непотрібними, оскільки Терези будуть від них "відкуповуватися" подарунками.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони люблять свободу. Вони не будуть добрими матерями, оскільки вважають за краще піклуватися виключно про себе. Думка про те, що більшість часу доведеться присвячувати дитині, лякає їх. Вони досить егоїстичні.

Телець

Жінки-Тельці дбайливі та чутливі, але їм не вистачає послідовності. Якщо щось йде не так, вони швидко починають нервувати. Уродженки знаку найбільше цінують фінансову незалежність, тому точно не відмовляться від роботи, але часто можуть зриватися на дітях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.